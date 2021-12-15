Непогода в Украине: обесточено 56 населенных пунктов в двух областях
По состояние на утро 15 декабря, в Украине в результате усложнения погодных условий обесточены 56 населенных пунктов. Непогода коснулась двух областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 часов 15 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи, обесточены 56 населенных пунктов в 2 областях (Львовская - 54 и Киевская - 2)", - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что к возобновлению электроснабжения в обесточенных населенных пунктах привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в среду, 15 декабря, в южных регионах Украины прогнозируются дожди, а на востоке - снег и мокрый снег. При этом температура воздуха будет находиться в пределах 0 +2 градусов.