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Негода в Україні: знеструмлено 56 населених пунктів у двох областях

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Україна, Середа 15 грудня 2021 09:20
Негода в Україні: знеструмлено 56 населених пунктів у двох областях Фото: негода в Україні (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Станом на ранок 15 грудня, в Україні внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 56 населених пунктів. Негода торкнулася двох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 годину 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередачі, знеструмлено 56 населених пунктів у 2 областях (Львівська-54 та Київська - 2)", - йдеться у повідомленні відомства.

При цьому уточнюється, що до відновлення електропостачання в знеструмлених населених пунктах залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, в середу, 15 грудня, в південних регіонах України прогнозуються дощі, а на сході - сніг і мокрий сніг. При цьому температура повітря буде перебувати в межах 0 +2 градусів.

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