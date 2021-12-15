Негода в Україні: знеструмлено 56 населених пунктів у двох областях
Станом на ранок 15 грудня, в Україні внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 56 населених пунктів. Негода торкнулася двох областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7 годину 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередачі, знеструмлено 56 населених пунктів у 2 областях (Львівська-54 та Київська - 2)", - йдеться у повідомленні відомства.
При цьому уточнюється, що до відновлення електропостачання в знеструмлених населених пунктах залучені бригади обленерго.
Нагадаємо, в середу, 15 грудня, в південних регіонах України прогнозуються дощі, а на сході - сніг і мокрий сніг. При цьому температура повітря буде перебувати в межах 0 +2 градусів.