Негода в Україні: знеструмленими залишаються майже 130 населених пунктів

У результаті негоди в Україні станом на ранок 19 березня знеструмленими залишаються майже 130 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) та спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 129 населених пунктів у 7 областях, а саме: Запорізька - 40, Миколаївська - 35, Донецька - 22, Дніпропетровська - 17 Одеська - 10, Херсонська - 3 і Кіровоградська - 2.

В той же час рух автомобільного транспорту на трасах забезпечено. У Державному агентстві автомобільних доріг України працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, минулого тижня директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда розповів, що різкого потепління в Україні не буде.