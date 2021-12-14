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Непогода в Украине: обесточен 241 населенный пункт в четырех областях

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня в Украине без света остались более 240 населенных пунктов в четырех областях. Причиной тому является ухудшение погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 14 декабря в результате дождя, мокрого снега, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточен 241 населенный пункт в 4 областях, а именно:

  • Львовская - 173,
  • Ивано-Франковская - 42,
  • Ровенская - 15,
  • Сумская - 11.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня в Житомирской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях ожидается мокрый снег. С тем в других же регионах - без осадков и переменная облачность.

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