Непогода в Украине: обесточен 241 населенный пункт в четырех областях

Сегодня в Украине без света остались более 240 населенных пунктов в четырех областях. Причиной тому является ухудшение погоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на утро, 14 декабря в результате дождя, мокрого снега, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточен 241 населенный пункт в 4 областях, а именно:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня в Житомирской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях ожидается мокрый снег. С тем в других же регионах - без осадков и переменная облачность.