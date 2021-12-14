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Негода в Україні: знеструмлено 241 населений пункт у чотирьох областях

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні в Україні без світла залишилися понад 240 населених пунктів у чотирьох областях. Причиною тому є погіршення погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Станом на ранок, 14 грудня внаслідок дощу, мокрого снігу, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, знеструмлено 241 населений пункт у 4 областях, а саме:

  • Львівська - 173,
  • Івано-Франківська - 42,
  • Рівненська - 15,
  • Сумська - 11.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні в Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг. Водночас в інших же регіонах - без опадів та мінлива хмарність.

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