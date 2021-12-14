Негода в Україні: знеструмлено 241 населений пункт у чотирьох областях

Сьогодні в Україні без світла залишилися понад 240 населених пунктів у чотирьох областях. Причиною тому є погіршення погоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Станом на ранок, 14 грудня внаслідок дощу, мокрого снігу, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, знеструмлено 241 населений пункт у 4 областях, а саме:
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні в Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг. Водночас в інших же регіонах - без опадів та мінлива хмарність.