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Снег с дождем в четырех областях, на другой территории - сухо: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 06:00
Снег с дождем в четырех областях, на другой территории - сухо: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня снег и дождь в четырех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 14 декабря. Сегодня ожидается снег с дождем в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня в Житомирской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях ожидается мокрый снег. В то же время в других же регионах - без осадков и переменная облачность. Температура воздуха составит:

  • на западе днем от 0 до -2, ночью от 0 до -4;
  • на севере днем от -1 до +1, ночью - от -1 до +1;
  • на востоке днем от 0 до +3, ночью - от -1 до +1;
  • на юге днем от +2 до +6, ночью - от 0 до +2;
  • в центре днем от -1 до +1, ночью - от -1 до +1.

Прогноз в Киеве

Ожидаются дождь со снегом. Температура воздуха днем и ночью будет достигать отметок от -1 до +1.

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