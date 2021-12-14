Снег с дождем в четырех областях, на другой территории - сухо: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине сегодня снег и дождь в четырех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 14 декабря. Сегодня ожидается снег с дождем в четырех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня в Житомирской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях ожидается мокрый снег. В то же время в других же регионах - без осадков и переменная облачность. Температура воздуха составит:
- на западе днем от 0 до -2, ночью от 0 до -4;
- на севере днем от -1 до +1, ночью - от -1 до +1;
- на востоке днем от 0 до +3, ночью - от -1 до +1;
- на юге днем от +2 до +6, ночью - от 0 до +2;
- в центре днем от -1 до +1, ночью - от -1 до +1.
Прогноз в Киеве
Ожидаются дождь со снегом. Температура воздуха днем и ночью будет достигать отметок от -1 до +1.