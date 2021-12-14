Снег с дождем в четырех областях, на другой территории - сухо: прогноз погоды на сегодня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 14 декабря. Сегодня ожидается снег с дождем в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня в Житомирской, Киевской, Черкасской и Винницкой областях ожидается мокрый снег. В то же время в других же регионах - без осадков и переменная облачность. Температура воздуха составит:

на западе днем от 0 до -2, ночью от 0 до -4;

на севере днем от -1 до +1, ночью - от -1 до +1;

на востоке днем от 0 до +3, ночью - от -1 до +1;

на юге днем от +2 до +6, ночью - от 0 до +2;

в центре днем от -1 до +1, ночью - от -1 до +1.

Прогноз в Киеве

Ожидаются дождь со снегом. Температура воздуха днем и ночью будет достигать отметок от -1 до +1.