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Непогода в Украине: в МВД предупредили о возможном прекращении движения транспорта

Новина українською → Украина, Понедельник 08 февраля 2021 11:37
Непогода в Украине: в МВД предупредили о возможном прекращении движения транспорта Фото: снегопады в Киеве (КГГА)
Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел Украины предупредило водителей о возможном нарушении и прекращении движения транспорта из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает МВД на своей странице в Facebook.

«Вниманию водителей: предупреждение об ухудшении погодных условий, что может привести к нарушению и прекращения движения транспорта!», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, по прогнозу Укргидрометцентра, 8 февраля в западных, центральных, Житомирской, Киевской, Черниговской областях ожидается значительный снег, в Украине возможны порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, возможен прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях – 30-40 см.

На Прикарпатье и в южных областях снег постепенно превратится в дождь, предполагается налипание мокрого снега, гололед.

На Закарпатье прогнозируют значительный дождь. В регионе объявлен І уровень опасности – желтый. На дорогах ожидается гололедица.

Спасатели обратились к владельцам транспортных средств с призывом воздержаться от путешествий на автомобилях в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега.

Напомним, Украину с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/сек. Температура -7-10 мороза.

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