Негода в Україні: в МВС попередили про можливе припинення руху транспорту

Міністерство внутрішніх справ України попередило водіїв про можливе порушення та припинення руху транспорту через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє МВС на своїй сторінці у Facebook .

«До уваги водіїв: попередження про погіршення погодних умов, що може призвести до порушення та припинення руху транспорту!», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за прогнозом Укргідрометцентру, 8 лютого у західних, центральних, Житомирській, Київській, Чернігівській областях очікується значний сніг, в Україні можливі пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, можливий приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях – 30-40 см.

На Прикарпатті та у південних областях сніг поступово перетвориться на дощ, передбачається налипання мокрого снігу, ожеледь.

На Закарпатті прогнозують значний дощ. В регіоні оголошено І рівень небезпечності – жовтий. На дорогах очікується ожеледиця.

Рятувальники звернулися до власників транспортних засобів із закликом утриматися від подорожей автомобілями у період негоди та не залишати транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу.