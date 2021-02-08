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Негода в Україні: в МВС попередили про можливе припинення руху транспорту

Новость на русском → Україна, Понеділок 08 лютого 2021 11:37
Негода в Україні: в МВС попередили про можливе припинення руху транспорту Фото: снігопади в Києві (КМДА)
Автор: РБК-Україна

Міністерство внутрішніх справ України попередило водіїв про можливе порушення та припинення руху транспорту через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє МВС на своїй сторінці у Facebook.

«До уваги водіїв: попередження про погіршення погодних умов, що може призвести до порушення та припинення руху транспорту!», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за прогнозом Укргідрометцентру, 8 лютого у західних, центральних, Житомирській, Київській, Чернігівській областях очікується значний сніг, в Україні можливі пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, можливий приріст снігу 20-30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях – 30-40 см.

На Прикарпатті та у південних областях сніг поступово перетвориться на дощ, передбачається налипання мокрого снігу, ожеледь.

На Закарпатті прогнозують значний дощ. В регіоні оголошено І рівень небезпечності – жовтий. На дорогах очікується ожеледиця.

Рятувальники звернулися до власників транспортних засобів із закликом утриматися від подорожей автомобілями у період негоди та не залишати транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу.

Нагадаємо, Україну від самого ранку 8 лютого накрили снігопади. Температура повітря опустилась до -12, У Київській області значний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура -7-10 морозу.

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