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Непогода в Украине. В Кировоградской области ограничили движение грузовиков

Автор: Анастасия Рокитна

В Кировоградской области ограничили движение грузовиков из-за непогоды. В регионе идет сильный снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укравтодора".

Сегодня с 12:00 запрещается движение грузовых транспортных средств на автомобильной дороге М-30 Стрый - Изварино (км 804+714 - км 835+731).

Движение перекрыто для предотвращения возникновения осложнений дорожного движения из-за ухудшения погодных условий.

Перечень мест отстоя транспортных средств в разрезе автомобильных дорог общего пользования можно узнать по ссылке https://bit.ly/3DeFe6w.

Напомним, на юге и востоке Украины объявлен оранжевый уровень опасности.

РБК-Украина собрало информацию о непогоде в ряде областей Украины.

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