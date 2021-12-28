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Негода в Україні. У Кіровоградській області обмежили рух вантажівок

Автор: Анастасія Рокитна

В Кіровоградській області обмежили рух вантажівок через негоду. В регіоні йде сильний сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укравтодору".

Сьогодні з 12:00 забороняється рух вантажних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-30 Стрий - Ізварине (км 804+714 - км 835+731).

Рух перекрито для упередження виникнення ускладнень дорожнього руху через погіршення погодних умов.

Перелік місць відстою транспортних засобів в розрізі автомобільних доріг загального користування можна дізнатись за посиланням https://bit.ly/3DeFe6w.

Нагадаємо, на півдні та сході України оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

РБК-Україна зібрало інформацію про негоду в ряді областей України.

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