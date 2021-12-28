ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резкое ухудшение погоды. На юге и востоке объявлен оранжевый уровень опасности

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 12:12
Резкое ухудшение погоды. На юге и востоке объявлен оранжевый уровень опасности Фото: объявлен оранжевый уровень опасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлен оранжевый уровень опасности на юге и востоке страны. Речь идет о Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

До конца суток в Запорожской, Донецкой областях, в портах Мариуполь, Бердянск сильный гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, оранжевый).

Погодные условия могут привести к прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

Напомним, РБК-Украина собрало информацию о непогоде в ряде областей Украины.

Кроме того, поезда в Украине курсируют с задержкой из-за непогоды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Штормовое предупреждение
NEWS
Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать
Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать
DAILY
Дмитрий Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика