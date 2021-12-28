Резкое ухудшение погоды. На юге и востоке объявлен оранжевый уровень опасности
Фото: объявлен оранжевый уровень опасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине объявлен оранжевый уровень опасности на юге и востоке страны. Речь идет о Запорожской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
До конца суток в Запорожской, Донецкой областях, в портах Мариуполь, Бердянск сильный гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, оранжевый).
Погодные условия могут привести к прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.
Напомним, РБК-Украина собрало информацию о непогоде в ряде областей Украины.
Кроме того, поезда в Украине курсируют с задержкой из-за непогоды.