Непогода в Украине. В Кировоградской области ограничили движение грузовиков
Фото: в Кировоградской области ограничили движение грузовиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Кировоградской области ограничили движение грузовиков из-за непогоды. В регионе идет сильный снег.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Укравтодора".
Сегодня с 12:00 запрещается движение грузовых транспортных средств на автомобильной дороге М-30 Стрый - Изварино (км 804+714 - км 835+731).
Движение перекрыто для предотвращения возникновения осложнений дорожного движения из-за ухудшения погодных условий.
Перечень мест отстоя транспортных средств в разрезе автомобильных дорог общего пользования можно узнать по ссылке https://bit.ly/3DeFe6w.
Напомним, на юге и востоке Украины объявлен оранжевый уровень опасности.
РБК-Украина собрало информацию о непогоде в ряде областей Украины.