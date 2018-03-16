Синоптики назвали регионы, в которых ожидаются наихудшие погодные условия

Наихудшие погодные условия в результате циклонов ожидаются лишь в нескольких областях. Об этом на оперативном штабе ГСЧС сообщил Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра, передает корреспондент РБК-Украина.

"17 и 19 марта мы ожидаем два средней активности циклона. Первый из них 17 марта выйдет с Балкан и будет перемещаться через Молдову. 18 числа циклон выйдет за пределы Украины. И на смену ему придет другой. Но под его влиянием будет юго-запад Украины. 19 он начнет двигаться, ухудшая состояние погодных условий в центральных, южных и частично восточных территориях", - сообщил он.

По его словам, доля снегового покрова по Украине значительно возрастет.

"Доля снежного покрова вырастет в дополнение к тому, что есть сейчас. Меньше всего будет в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", - отметил Кульбида.

Наиболее опасное сочетание природных явлений ожидается в нескольких областях: Черкасская, Полтавская, Кировоградская, половина Сумской области, север Харьковской и Запорожской областей, а также крайний запад Винницкой, юг Тернопольской и восточные районы Закарпатской областей.

"Здесь будет комплексное сочетание наиболее опасных условий", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что из-за непогоды в Украине возможны нарушения в работе объектов инфраструктуры.