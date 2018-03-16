Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Синоптики назвали регионы, в которых ожидаются наихудшие погодные условия

НовостиОбщество    16.03.2018 - 16:06
Фото: снег в городе (Надежда Ковтан/РБК-Украина)
Фото: снег в городе (Надежда Ковтан/РБК-Украина)

Доля снегового покрова по Украине значительно возрастет

Наихудшие погодные условия в результате циклонов ожидаются лишь в нескольких областях. Об этом на оперативном штабе ГСЧС сообщил Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра, передает корреспондент РБК-Украина.

"17 и 19 марта мы ожидаем два средней активности циклона. Первый из них 17 марта выйдет с Балкан и будет перемещаться через Молдову. 18 числа циклон выйдет за пределы Украины. И на смену ему придет другой. Но под его влиянием будет юго-запад Украины. 19 он начнет двигаться, ухудшая состояние погодных условий в центральных, южных и частично восточных территориях", - сообщил он.

По его словам, доля снегового покрова по Украине значительно возрастет.

"Доля снежного покрова вырастет в дополнение к тому, что есть сейчас. Меньше всего будет в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", - отметил Кульбида.

Наиболее опасное сочетание природных явлений ожидается в нескольких областях: Черкасская, Полтавская, Кировоградская, половина Сумской области, север Харьковской и Запорожской областей, а также крайний запад Винницкой, юг Тернопольской и восточные районы Закарпатской областей.

"Здесь будет комплексное сочетание наиболее опасных условий", - добавил он.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что из-за непогоды в Украине возможны нарушения в работе объектов инфраструктуры.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Непогода в Украине: две трети страны будут под красным уровнем угрозы В Киеве из-за непогоды 19 марта могут объявить выходным днем
Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, синоптики
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top