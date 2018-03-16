Негода в Україні: Кабмін затвердив план протипаводкових заходів

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко затвердив план протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації під час сходження криги і пропуску повеней. Про це повідомляє прес-служба міністра.

"Незважаючи на прихід календарної весни, маємо вже з завтрашнього дня суттєве погіршення погодних умов майже по всій території України. Тому, я підкреслюю - надзвичайні погодні ситуації, які виникали в кінці 2017-2018 року з відключенням електропостачання, ожеледицею, налипанням снігу, штормовим вітром, ще раз підтвердили актуальність розроблених і затверджених регіональних планів", - заявив Зубко.

Він нагадав, що в найближчі дні дві третини магістралей країни буде під червоним рівнем загрози.

Також під час засідання штабу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Зубко затвердив план протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації під час сходження криги і пропуску повеней.

Згідно з планом, буде створено вісім районних центрів оперативного реагування. По кожному району буде сформована міжвідомча група сил загальною чисельністю 43 тис. особового складу та понад 1,5 тис. техніки.

Нагадаємо, 17 і 19 березня очікується два середньої активності циклона. Перший з них 17 березня вийде з Балкан і буде переміщатися через Молдову. 18 числа циклон вийде за межі України. І на зміну йому прийде інший. Але під його впливом буде південно-захід України. 19 він почне рухатися, погіршуючи стан погодних умов в центральних, південних і частково східних територіях.