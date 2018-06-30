Непогода в Украине: в ГСЧС сообщили о ситуации в стране

Из-за непогоды в Украине в отдельных областях зафиксированы случаи подтопления и повреждения зданий

Из-за непогоды в Украине в отдельных областях зафиксированы случаи подтопления и повреждения домов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Днепропетровская область

Как сообщается, в результате непогоды в Днепропетровской области зафиксировано повреждение крыш четырех жилых домов, а также здания детского лагеря. Кроме того, на территории области было повалено около 150 деревьев, повреждено 6 легковых автомобилей.

Львовская область

По данным ГСЧС, во Львовской области в 4 районах области подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 6 подвалов домов. Кроме того, на территории области повреждены две дороги местного значения. По состоянию на утро 30 июня остаются подтопленными 10 приусадебных участков и 20 подвалов.

Ивано-Франковская область

На территории Ивано-Франковской области было подтоплено 202 частных жилых дома, 40 приусадебных участков, а также повреждено 14 км дорог местного значения в восьми районах. По состоянию на утро подтоплений жилых домов нет.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.