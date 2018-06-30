Негода в Україні: у ДСНС повідомили про ситуацію в країні

Через негоду в Україні в окремих областях зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження будинків

Через негоду в Україні в окремих областях зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження будинків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Дніпропетровська область

Як повідомляється, внаслідок негоди у Дніпропетровській області зафіксовано пошкодження дахів чотирьох житлових будинків, а також будівлі дитячого табору. Крім того, на території області повалено близько 150 дерев, пошкоджено 6 легкових автомобілів.

Львівська область

За даними ДСНС, у Львівській області в 4 районах області підтоплено 60 присадибних ділянок, 25 житлових будинків та 6 підвалів будинків. Крім того, на території області пошкоджено дві дороги місцевого значення. Станом на ранок 30 червня залишаються підтопленими 10 присадибних ділянок та 20 підвалів.

Івано-Франківська область

На території Івано-Франківської області було підтоплено 202 приватні житлові будинки, 40 присадибних ділянок, а також пошкоджено 14 км доріг місцевого значення у восьми районах. Станом на ранок підтоплень житлових будинків немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні знеструмлено 384 населені пункти у 10 областях.