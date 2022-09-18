Непогода в Сумской области: УЗ сообщила о задержке двух рейсов

В воскресенье, 18 сентября, вечером два поезда задерживаются из-за повреждения инфраструктуры в Сумской области в результате урагана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
По информации компании, задерживаются такие рейсы:
Также возможны задержки поездов, которые отправятся сегодня:
Напомним, ранее стало известно, что в воскресенье, 18 сентября, в результате непогоды в Бурыне (Сумская область) фиксируют сильные разрушения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.