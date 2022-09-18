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Негода у Сумській області: УЗ повідомила про затримку двох рейсів

Фото: УЗ повідомила про затримку двох рейсів через негоду у Сумській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 18 вересня, ввечері два потяги затримуються через пошкодження інфраструктури в Сумській області внаслідок урагану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram .

За інформацією компанії, затримуються такі рейси:

  • №780 Київ – Суми;
  • №6305 Ворожба - Конотоп;

Також можливі затримки поїздів, які вирушать сьогодні:

  • №805 Харків – Конотоп;
  • №6306 Бахмач - Ворожба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у неділю, 18 вересня, внаслідок негоди у Бурині (Сумська область) фіксують сильні руйнування .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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