Негода у Сумській області: УЗ повідомила про затримку двох рейсів

У неділю, 18 вересня, ввечері два потяги затримуються через пошкодження інфраструктури в Сумській області внаслідок урагану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram .
За інформацією компанії, затримуються такі рейси:
Також можливі затримки поїздів, які вирушать сьогодні:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у неділю, 18 вересня, внаслідок негоди у Бурині (Сумська область) фіксують сильні руйнування .
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