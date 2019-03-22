Непогода оставила без света жителей 13 районов Черниговской области

В Черниговской области в результате сильного ветра 22 марта без света остались 62 населенных пункта в 13 районах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Черниговской ОГА Александра Мысника.

Он отметил, что подача электрики в пострадавших от непогоды населенных пунктах области будет восстановлена в кратчайшие сроки.

"В результате сильного ветра сегодня остались без света 62 населенных пункта в 13-ти районах. Ураган повалил много деревьев, повредил крыши жилых домов и социальных учреждений. Последствия непогоды устраняются". - написал Мисник.

В ГСЧС области сообщают, что по состоянию на 17:00 22 марта, в результате сильного ветра на территории Чернигова и 7 районов области произошло разрушение кровель шести зданий административно-бытового, жилого и хозяйственного назначения. Жертв и пострадавших нет.

Фото: последствия непогоды (cn.dsns.gov.ua)

Ранее сообщалось, что сегодня, 22 марта 2019 года, в Украине ухудшится погода, ожидается резкое усиление ветра.

Завтра, 23 марта, ожидается ухудшение погоды в Украине, в частности, синоптики предупреждают о мокрый снег и дождь в некоторых регионах. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м / сек.