ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупреждают о резком усилении ветра в Украине

Новости » Общество    22.03.2019 - 10:04
Синоптики предупреждают о резком усилении ветра в Украине
Иллюстративное фото (Getty Images)

Порывы ветра будут достигать 20 м/с

Погода в Украине сегодня, 22 марта 2019 года, ухудшится, ожидается резкое усиление ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня ожидается усиление ветра до 20 м/с.

"Днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине ночью ожидаются заморозки. Кроме того, на востоке страны ожидается мокрый снег. По данным синоптиков, почти по всей стране сегодня дождливо.

Как писало РБК-Украина ранее, в четверг синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 22 марта 2019 года. Так, по их данным, днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности).

Добавим также, ранее сообщалось, что 22 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый). Так, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывало жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра.

Погода на сегодня: большую часть Украины накроют дожди
Новости Украины ветерПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь