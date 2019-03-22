Синоптики предупреждают о резком усилении ветра в Украине

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Порывы ветра будут достигать 20 м/с

Погода в Украине сегодня, 22 марта 2019 года, ухудшится, ожидается резкое усиление ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня ожидается усиление ветра до 20 м/с.

"Днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине ночью ожидаются заморозки. Кроме того, на востоке страны ожидается мокрый снег. По данным синоптиков, почти по всей стране сегодня дождливо.

Как писало РБК-Украина ранее, в четверг синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 22 марта 2019 года. Так, по их данным, днем 22 марта в северных, центральных и восточных областях, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности).

Добавим также, ранее сообщалось, что 22 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый). Так, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывало жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра.