Негода залишила без світла жителів 13 районів Чернігівської області

У Чернігівській області унаслідок сильного вітру 22 березня без світла лишились 62 населені пункти в 13 районах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Чернігівської ОДА Олександра Мисника.

Він зазначив, що електоропостачання у постраждалих від негоди населених пунктах області буде відновлене у найкоротші терміни.

"Внаслідок сильного вітру сьогодні залишилися без світла 62 населені пункти в 13-ти районах. Буревій повалив багато дерев, пошкодив дахи житлових будинків і соціальних закладів. Наслідки негоди усуваються". - написав Мисник.

У ДСНС області повідомляють, що станом на 17:00 22 березня, внаслідок сильного вітру на території Чернігова та 7 районів області сталося руйнування покрівель шести будівель адміністративно-побутового, житлового та господарського призначення. Жертв та постраждалих немає.

Фото: наслідки негоди (cn.dsns.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 березня 2019 року, в Україні погіршиться погода, очікується різке посилення вітру.

Завтра, 23 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, синоптики попереджають про мокрий сніг і дощ в деяких регіонах. Вітер північно-західний, 7-12 м / с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м / с.