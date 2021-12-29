UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Непогода оставила без света 165 населенных пунктов в шести областях

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня в Украине обесточенными остались более 165 населенных пунктов в шести областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро, 29 декабря в результате осложнения погоды (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты (ЛЭП) обесточены 165 населенных пунктов в таких областях:

  • Херсонская - 65,
  • Днепропетровская - 46,
  • Николаевская - 23,
  • Запорожская - 17,
  • Донецкая - 13,
  • Сумская - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня во Львовской и Закарпатской области будет небольшой снегопад. Снег с дождем прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Ожидается мороз до -11.

Добавим, вчера в Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снегопады. В ряде городов резко ухудшилась погода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Непогода в УкраинеЛиния электропередач