Снегопады отошли. В Украине похолодает до -11: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидается мороз до -11, снегопады отойдут. В пяти областях будет небольшой снег.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

В целом снегопады отойдут, но не во всех областях. Во Львовской и Закарпатской области будет небольшой снегопад. Снег с дождем прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской.

Температура воздуха составит:

на западе днем -1-5, а ночью -2-10,

на севере днем -4-6, а ночью -9-11,

на востоке днем 0-2, а ночью-2-9,

на юге днем -1-5, а ночью -3-9,

в центре днем -2-5, а ночью -6-9.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем составит -2-6, а ночью -7-9.