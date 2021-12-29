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Снегопады отошли. В Украине похолодает до -11: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Среда 29 декабря 2021 06:00
Снегопады отошли. В Украине похолодает до -11: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня будут снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня ожидается мороз до -11, снегопады отойдут. В пяти областях будет небольшой снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В целом снегопады отойдут, но не во всех областях. Во Львовской и Закарпатской области будет небольшой снегопад. Снег с дождем прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем -1-5, а ночью -2-10,
  • на севере днем -4-6, а ночью -9-11,
  • на востоке днем 0-2, а ночью-2-9,
  • на юге днем -1-5, а ночью -3-9,
  • в центре днем -2-5, а ночью -6-9.

Снегопады отошли. В Украине похолодает до -11: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем составит -2-6, а ночью -7-9.

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