Снегопады отошли. В Украине похолодает до -11: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине сегодня будут снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня ожидается мороз до -11, снегопады отойдут. В пяти областях будет небольшой снег.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
В целом снегопады отойдут, но не во всех областях. Во Львовской и Закарпатской области будет небольшой снегопад. Снег с дождем прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской.
Температура воздуха составит:
- на западе днем -1-5, а ночью -2-10,
- на севере днем -4-6, а ночью -9-11,
- на востоке днем 0-2, а ночью-2-9,
- на юге днем -1-5, а ночью -3-9,
- в центре днем -2-5, а ночью -6-9.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем составит -2-6, а ночью -7-9.