Негода залишила без світла 165 населених пунктів у шести областях

Сьогодні в Україні знеструмленими залишилися понад 165 населених пунктів у шести областях. Причиною тому є погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Станом на ранок, 29 грудня внаслідок ускладнення погоди (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту (ЛЕП) знеструмлено 165 населених пунктів у таких областях:

Нагадаємо, сьогодні у Львівській та Закарпатській області буде невеликий снігопад. Сніг з дощем прогнозують у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Очікується мороз до -11.

Додамо, вчора в Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину і снігопади. У ряді міст різко погіршилася погода.