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Негода залишила без світла 165 населених пунктів у шести областях

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні в Україні знеструмленими залишилися понад 165 населених пунктів у шести областях. Причиною тому є погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Станом на ранок, 29 грудня внаслідок ускладнення погоди (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту (ЛЕП) знеструмлено 165 населених пунктів у таких областях:

  • Херсонська - 65,
  • Дніпропетровська - 46,
  • Миколаївська - 23,
  • Запорізька - 17,
  • Донецька - 13,
  • Сумська - 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, сьогодні у Львівській та Закарпатській області буде невеликий снігопад. Сніг з дощем прогнозують у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Очікується мороз до -11.

Додамо, вчора в Україну зайшов потужний циклон, який спровокував штормовий вітер, хуртовину і снігопади. У ряді міст різко погіршилася погода.

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