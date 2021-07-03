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Непогода обесточила почти сотню населенных пунктов в шести областях

Автор: Юлия Струк

В Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта в шести областях. А именно в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Житомирской и Запорожской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Таковы данные по состоянию на 7 утра субботы.

"В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 6 областях (Кировоградская - 30 Черкасская - 30, Киевская - 14, Черниговская - 14, Житомирская - 4 и Запорожская - 1 )", - информируют спасатели.

Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, Украину 3 июля накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтый уровень опасности.

Так, погода в Украине в ближайшие выходные будет сложная почти во всех областях. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и местами - шквалы и град.

Как писало РБК-Украина, вчера ГСЧС сообщила, что на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Также в областях будут дожди и град.

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