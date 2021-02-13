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Непогода обесточила более 60 населенных пунктов в Украине

Автор: РБК-Украина

В результате ухудшения погоды в Украине в ночь на 13 февраля обесточены 64 населенных пункта в семи областях. Также более 1 500 сотрудников дорожных службы привлечены к расчистке трасс.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что на утро обесточены 64 населенных пункта в семи областях, а именно: Львовская - 20, Черновицкая - 15, Тернопольская - 11, Днепропетровская - 10, Донецкая - 4, Кировоградская - 2 и Одесская - 2.

По данным "Укравтодора", проезд по дорогам общего пользования обеспечен, но на отдельных участках Волынской и Ивано-Франковской областей остается ограничение на движение тяжелого и крупногабаритного транспорта.

К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 690 человек и 1 420 единиц техники.

Подразделения ГСЧС за сутки отбуксировали из снежных заносов 520 авто, в том числе 26 карет скорой медицинской помощи и 16 автобусов.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 13 февраля, ожидается небольшой снег в центральных регионах Украины. На выходных ударят сильные морозы.

Накануне из-за гололеда в некоторых регионах объявили І уровень опасности.

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