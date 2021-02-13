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В Украину движется новая волна снегопадов: какие области пострадают

Новина українською → Суббота 13 февраля 2021 06:30
В Украину движется новая волна снегопадов: какие области пострадают Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет новые снегопады в субботу, 13 февраля. Ожидается сильный ветер, а морозы усилятся и пересекут двухзначные показатели. Где будут осадки, и какая температура - читайте в нашем материале.

Об этом пишут синоптики Украинского гидрометцентра.

Согласно их прогнозу, сегодня холоднее всего будет в Центре и на Севере - от -8 до -14 в течение суток. В остальных областях днем от -3 до -9 мороза днем, а ночью -8... -14 мороза.

Что касается осадков, то снег будет сегодня идти в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

В остальных регионах пасмурно, но вероятность осадков маловероятна.

Синоптики прогнозируют также сильный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В Украину движется новая волна снегопадов: какие области пострадают

Погода в Украине 13 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее эксперты предупредили, что зима в Киеве может побить 43-летний рекорд, когда в 1977-м году выпало 100 сантиметров снега.

Также мы писали, что произойдет, когда снег в Киеве начнет таять.

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