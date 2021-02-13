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Негода знеструмила понад 60 населених пунктів в Україні

Автор: РБК-Україна

В результаті погіршення погоду в Україні в ніч на 13 лютого знеструмлено 64 населених пункти у семи областях. Також понад 1 500 співробітників дорожніх служби залучено до розчищення трас.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Повідомляється, що на ранок знеструмлено 64 населених пункти у семи областях, а саме: Львівська область - 20, Чернівецька - 15, Тернопільська - 11, Дніпропетровська - 10, Донецька - 4, Кіровоградська - 2 і Одеська - 2.

За даними "Укравтодору" проїзд дорогами загального користування забезпечено, але на окремих ділянках Волинської та Івано-Франківської областей залишається обмеження на рух важкого і великогабаритного транспорту.

До розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 690 осіб та 1 420 одиниць техніки.

Підрозділи ДСНС за добу відбуксирували із снігових заметів 520 авто, в тому числі 26 карет швидкої медичної допомоги та 16 автобусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 лютого, очікується невеликий сніг, в центральних регіонах України. На вихідних вдарять сильні морози.

Напередодні через ожеледицю в деяких регіонах оголосили І рівень небезпеки.

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