Негода знеструмила понад 60 населених пунктів в Україні

Повідомляється, що на ранок знеструмлено 64 населених пункти у семи областях, а саме: Львівська область - 20, Чернівецька - 15, Тернопільська - 11, Дніпропетровська - 10, Донецька - 4, Кіровоградська - 2 і Одеська - 2.

За даними "Укравтодору" проїзд дорогами загального користування забезпечено, але на окремих ділянках Волинської та Івано-Франківської областей залишається обмеження на рух важкого і великогабаритного транспорту.

До розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 690 осіб та 1 420 одиниць техніки.

Підрозділи ДСНС за добу відбуксирували із снігових заметів 520 авто, в тому числі 26 карет швидкої медичної допомоги та 16 автобусів.