Непогода накроет почти всю Украину: синоптики дали прогноз на сегодня

В Украине сегодня, 4 августа почти на всей территории ожидается непогода. Солнечно будет только в западных областях, однако там ночью похолодает до +11.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня, кратковременные дожди и грозы, а днем в северо-восточных и Днепропетровской областях местами значительные дожди. Только в большинстве западных областей без осадков.
На остальных территориях ветер северный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице кратковременный дождь (ночью местами), местами гроза. Ветер северного направления, скоростью 7-12 м / с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +24 +26.
Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в ряде областей Украины.
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