Негода накриє майже всю Україну: синоптики дали прогноз на сьогодні

В Україні сьогодні, 4 серпня майже на всій території очікується негода. Сонячно буде лише у західних областях, проте там вночі похолодає до +11.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні, короткочасні дощі та грози, а вдень у північно-східних та Дніпропетровській областях місцями значні дощі. Лише у більшості західних областей без опадів.
На решті територій вітер північний, на сході країни південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці короткочасний дощ (вночі місцями), подекуди гроза. Вітер північного напрямку, швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +24 +26.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди в низці областей України.
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