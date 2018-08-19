Негода у Києві: у поліції підтвердили обмеження руху на вул. Антоновича

На вул. Антоновича через негоду пошкоджено асфальт

Патрульна поліція Києва підтвердила обмеження руху на вул. Антоновича, де через негоду пошкоджено асфальт. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва.

Як повідомили у поліції, у Києві на ділянці від вулиці Антоновича, 50 до вулиці Фізкультури у зв’язку з пошкодженням асфальтного покриття рух транспорту обмежено.

"Остання інформація, що надходила до нас про те, що рух від вулиці Антоновича, 50 до вулиці Фізкультури у зв’язку з пошкодженням асфальтного покриття обмежено. Коли рух буде відновлено - наразі невідомо, однак інформація змінюється достатньо швидко. Але скільки часу рух буде перекрито - я сказати не можу", - повідомили у патрульній поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чрез негоду у Києві на вул. Антоновича провалився асфальт, квартал від перехрестя з Жилянською і до вулиці Фізкультури перекритий. Через сильну зливу, яка пройшла у Києві в ніч на 19 серпня, у центру Києва було затоплено вулиці, підтопленим був і паркінг у ТЦ "Гулівер".

Зазначимо, за даними синоптиків сьогодні у Києві також очікується гроза, знову можливе підтоплення вулиць.