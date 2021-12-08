Негода в Києві. Громадський транспорт міста курсує із запізненням: список
Фото: громадський транспорт Києва курсує із запізненням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 8 грудня у Києві низка тролейбусів курсує із запізненням. Причиною тому є погіршення погодних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.
Список маршрутів
Зокрема, затримується рух тролейбусів:
- № 3,
- №11,
- №12,
- №32,
- №43.
За інформацією перевізника, затримка тролейбусів сталася на вул. Липківського - Островського, Голосіївський пр-т- ст. м. "Виставковий центр", вул. Полярна - Майорова.
Нагадаємо, сьогодні, за прогнозами синоптиків, вдень в Київській області та в столиці ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Внаслідок чого громадян попередили про можливі збої у роботі транспорту.
Додамо, сьогодні, 8 грудня дощ і мокрий сніг накриють більшу частину України.