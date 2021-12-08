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Негода в Києві. Громадський транспорт міста курсує із запізненням: список

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Київ, Середа 08 грудня 2021 11:53
Негода в Києві. Громадський транспорт міста курсує із запізненням: список Фото: громадський транспорт Києва курсує із запізненням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 8 грудня у Києві низка тролейбусів курсує із запізненням. Причиною тому є погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.

Список маршрутів

Зокрема, затримується рух тролейбусів:

  • № 3,
  • №11,
  • №12,
  • №32,
  • №43.

За інформацією перевізника, затримка тролейбусів сталася на вул. Липківського - Островського, Голосіївський пр-т- ст. м. "Виставковий центр", вул. Полярна - Майорова.

Нагадаємо, сьогодні, за прогнозами синоптиків, вдень в Київській області та в столиці ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Внаслідок чого громадян попередили про можливі збої у роботі транспорту.

Додамо, сьогодні, 8 грудня дощ і мокрий сніг накриють більшу частину України.

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