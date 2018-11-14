ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Непогода в Киеве: в КГГА прогнозируют стабилизацию ситуации на дорогах до вечера

Новости » Общество    14.11.2018 - 16:02
Непогода в Киеве: в КГГА прогнозируют стабилизацию ситуации на дорогах до вечера
Иллюстративное фото (facebook.com/kievavtodor)

На данный момент"Киевпастранс" работает в оперативном режиме

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян заявил, что ситуация на дорогах столицы, которая образовалась из-за непогоды в Киеве, стабилизируется к вечеру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, на данный момент "Киевпастранс" работает в оперативном режиме, транспорт из-за непогоды идет с отклонением от графика.

"В целом ситуация на контроле. "Киевавтодор" работает на полную мощность. К вечеру ситуация стабилизируется", - отметил Давтян.

По словам гендиректора "Киевавтодора" Александра Густелева, основная проблема с уборкой снега в Киеве заключалась в том, что осадки начались в час пик, что существенно осложнило работу коммунальных служб.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за непогоды в Киеве возникло почти 300 дорожньо-транспортных происшествий (ДТП).

Отметим, сегодня в Киеве выпал первый снег, из-за непогоды в городе образовались многочисленные пробки, осложнено движение общественного транспорта.

"Киевводоканал" пришлет за октябрь платежки с новыми тарифами за холодную воду Все рейсы аэропорта "Киев" выполняются по расписанию, несмотря на непогоду
Новости Украины ГидрометцентрКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь