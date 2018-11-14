Непогода в Киеве: в КГГА прогнозируют стабилизацию ситуации на дорогах до вечера

Иллюстративное фото (facebook.com/kievavtodor)

На данный момент"Киевпастранс" работает в оперативном режиме

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян заявил, что ситуация на дорогах столицы, которая образовалась из-за непогоды в Киеве, стабилизируется к вечеру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, на данный момент "Киевпастранс" работает в оперативном режиме, транспорт из-за непогоды идет с отклонением от графика.

"В целом ситуация на контроле. "Киевавтодор" работает на полную мощность. К вечеру ситуация стабилизируется", - отметил Давтян.

По словам гендиректора "Киевавтодора" Александра Густелева, основная проблема с уборкой снега в Киеве заключалась в том, что осадки начались в час пик, что существенно осложнило работу коммунальных служб.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за непогоды в Киеве возникло почти 300 дорожньо-транспортных происшествий (ДТП).

Отметим, сегодня в Киеве выпал первый снег, из-за непогоды в городе образовались многочисленные пробки, осложнено движение общественного транспорта.