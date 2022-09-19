Непогода в Карпатах. В горах намело до 40 см снега

На вопрос пользователя сети, сколько снега уже насыпало в горах, спасатели ответили: "переметами до 40 см. А так - 5-10 см, обледенение склонов, только в высокогорье".

Спасатели сообщают об усложнении погодных условия. Утром в горах скорость ветра достигала 12 м/с, а температура воздуха опустилась до -3 градусов. Также в высокогорье ограничена видимость.

Фото: скриншот публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста (facebook.com/chornogora.rescue112)