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Непогода в Карпатах. В горах намело до 40 см снега

Фото: в Карпатах намело до 40 см снега (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Руслан Гаращенко

В Карпатах продолжает бушевать непогода. По состоянию на понедельник, 19 сентября, в горах намело до 40 см снега, а температура опустилась до -3 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

На вопрос пользователя сети, сколько снега уже насыпало в горах, спасатели ответили: "переметами до 40 см. А так - 5-10 см, обледенение склонов, только в высокогорье".

Спасатели сообщают об усложнении погодных условия. Утром в горах скорость ветра достигала 12 м/с, а температура воздуха опустилась до -3 градусов. Также в высокогорье ограничена видимость.

Фото: скриншот публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, вчера в Украине выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

Также мы писали, что запад Украины накрыла непогода. В частности, в Ивано-Франковске из-за сильного ливня подтопило дома.

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