Негода у Карпатах. У горах намело до 40 см снігу

На запитання користувача мережі, скільки снігу вже насипало в горах, рятувальники відповіли: "переметами до 40 см. А так - 5-10 см, зледеніння схилів, лише у високогір'ї".

Рятувальники повідомляють про ускладнення погодних умов. Вранці у горах швидкість вітру сягала 12 м/с, а температура повітря опустилася до -3 градусів. Також у високогір'ї обмежена видимість.

Фото: скріншот публікації Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту (facebook.com/chornogora.rescue112)