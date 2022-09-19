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Негода у Карпатах. У горах намело до 40 см снігу

Фото: у Карпатах намело до 40 см снігу (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Руслан Гаращенко

У Карпатах продовжує вирувати негода. Станом на понеділок, 19 вересня, у горах намело до 40 см снігу, а температура опустилася до -3 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook .

На запитання користувача мережі, скільки снігу вже насипало в горах, рятувальники відповіли: "переметами до 40 см. А так - 5-10 см, зледеніння схилів, лише у високогір'ї".

Рятувальники повідомляють про ускладнення погодних умов. Вранці у горах швидкість вітру сягала 12 м/с, а температура повітря опустилася до -3 градусів. Також у високогір'ї обмежена видимість.

Фото: скріншот публікації Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, вчора в Україні випав перший сніг. У мережі з'явилися фотографії із засніжених карпатських гір.

Також ми писали, що захід України накрила негода. Зокрема, в Івано-Франківську через сильну зливу підтопило будинки.

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