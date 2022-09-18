Подтопленные дома и поваленные деревья. Ивано-Франковск накрыла непогода
Мощная непогода накрыла Ивано-Франковск сегодня, 18 сентября. Ливень затопил частные дома в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.
В Ивано-Франковске прошел мощный ливень с сильным ветром. На улице Любачевского дождь подтопил дома частного сектора. На улицах Мира и Калушское шоссе спасатели откачивали воду из десяти гаражных помещений.
Также бойцы ГСЧС помогали убрать поваленные деревья с дорог в Ивано-Франковске, Коломые и Городенке.
К ликвидации последствий непогоды привлекли 22 спасателей и 6 спецавтомобилей.
Фото: ливень затопил Ивано-Франковск (facebook.com/dsns.if)
Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине 18 сентября.
Кроме того, сегодня в Карпатах выпал первый снег.
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