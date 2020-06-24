Непогода в Черновицкой области: в ОГА дали рекомендации на случай подтопления

Черновицкая областная государственная администрация предоставила местным жителям рекомендации на случай подтопления домов. В случае внезапного подтопления в ОГА просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Об этом пресс-служба администрации написала в своем Facebook.

В связи с угрозой подтопления домов в ОГА рекомендуют:

подготовить документы, деньги, драгоценности, запас одежды, лекарств и продуктов питания на несколько дней хранить их в водонепроницаемом пакете;

зарядить мобильный телефон и убедиться, что на счету достаточно средств;

переложить в помещении как можно выше ценные вещи и продукты питания;

перед выходом из дома отсоединить все приборы от электросети, перекрыть газ, воду, закрыть окна и двери.

В случае необходимости жителей просят звонить на "горячую линию".

Напомним, в Черновицкой области несколько сел отключили от газоснабжения в связи с непогодой: без голубого топлива остаются около тысячи потребителей.

Как писало РБК-Украина, спасатели предупредили, что 24 июня непогода в Черновицкой области продолжится, в реке Прут ожидается подъем уровня воды может затопить 8 сел.