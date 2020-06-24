Негода у Чернівецькій області: в ОДА дали рекомендації на випадок підтоплення

Чернівецька обласна державна адміністрація надала місцевим жителям рекомендації на випадок підтоплення будинків. У разі раптового підтоплення в ОДА просять зберігати спокій і не панікувати.

Про це прес-служба адміністрації написала у своєму Facebook.

У зв'язку із загрозою підтоплення будинків в ОДА рекомендують:

підготувати документи, гроші, коштовності, запас одягу, ліків і продуктів харчування на декілька днів; зберігати їх у водонепроникному пакеті;

зарядити мобільний телефон і переконатись, що на рахунку достатньо коштів;

перекласти у помешканні якомога вище цінні речі та продукти харчування;

перед виходом з помешкання від'єднати всі прилади від електромережі, перекрити газ, воду, зачинити вікна та двері.

У разі потреби мешканців просять телефонувати на "гарячу лінію".

Нагадаємо, у Чернівецькій області кілька сіл відключили від газопостачання у зв'язку з негодою: без блакитного палива залишаються близько тисячі споживачів.

Як писало РБК-Україна, рятувальники попередили, що 24 червня негода в Чернівецькій області продовжиться, у річці Прут очікується підйом рівня води, може затопити 8 сіл.