На неподконтрольной территории Луганской области приостановлена подача воды

Причиной приостановки подачи воды является аварийная ситуация на магистральном водоводе

На неподконтрольной Украине территории Луганской области приостановлена подача воды. Об этом заявила пресс-служба Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Приостановлена подача воды из Петровской насосной станции неконтролируемой часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Призупинено подачу води з Петрівської насосної станції на неконтрольовану частину Луганщини. Причина зупинки – аварійна ситуація на магістральному водоводі на непідконтрольній території. — МТОТ (@mtot_gov_ua) March 23, 2018

Напомним, 6 марта сообщалось, что в Донецкой области произошел прорыв водовода Новотроицкое-Докучаевск, в результате чего отсутствовало водоснабжение в населенных пунктах Докучаевск, Еленовка и близлежащих поселках.

"В Донецкой области произошел прорыв водовода Новотроицкое-Докучаевск. Водоснабжение в н.п. Докучаевск, Еленовка и близлежащих поселках отсутствует. Ремонтные работы запланированы на сегодня, 18:00. Объекты газо- и электроснабжения Донецкой области работают в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.