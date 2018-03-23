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На неподконтрольной территории Луганской области приостановлена подача воды

НовостиОбщество    23.03.2018 - 19:16
Фото: Петровская насосная станция (facebook.com wpolicy)
Фото: Петровская насосная станция (facebook.com wpolicy)

Причиной приостановки подачи воды является аварийная ситуация на магистральном водоводе

На неподконтрольной Украине территории Луганской области приостановлена подача воды. Об этом заявила пресс-служба Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Приостановлена подача воды из Петровской насосной станции неконтролируемой часть Луганщины. Причина остановки - аварийная ситуация на магистральном водоводе на неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта сообщалось, что в Донецкой области произошел прорыв водовода Новотроицкое-Докучаевск, в результате чего отсутствовало водоснабжение в населенных пунктах Докучаевск, Еленовка и близлежащих поселках.

"В Донецкой области произошел прорыв водовода Новотроицкое-Докучаевск. Водоснабжение в н.п. Докучаевск, Еленовка и близлежащих поселках отсутствует. Ремонтные работы запланированы на сегодня, 18:00. Объекты газо- и электроснабжения Донецкой области работают в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

 

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Теги публикации: Луганск, вода  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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