На непідконтрольній території Луганської області припинена подача води

Причиною припинення подачі води є аварійна ситуація на магістральному водогоні

На непідконтрольній Україні території Луганської області припинена подача води. Про це заявила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

"Припинена подача води з Петровської насосної станції неконтрольованої частини Луганщини. Причина зупинки - аварійна ситуація на магістральному водогоні на непідконтрольної території", - йдеться в повідомленні.

Призупинено подачу води з Петрівської насосної станції на неконтрольовану частину Луганщини. Причина зупинки – аварійна ситуація на магістральному водоводі на території непідконтрольній. — МТОТ (@mtot_gov_ua) March 23, 2018

Нагадаємо, 6 березня повідомлялося, що в Донецької області стався прорив водоводу Новотроїцьке-Докучаєвськ, в результаті чого було відсутнє водопостачання в населених пунктах Докучаєвськ, Оленівка та прилеглих селищах.

"В Донецькій області стався прорив водоводу Новотроїцьке-Докучаєвськ. Водопостачання у н. п. Докучаєвськ, Оленівка та прилеглих селищах відсутня. Ремонтні роботи заплановані на сьогодні, 18:00. Об'єкти газо - та електропостачання Донецької області працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні відомства.