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На непідконтрольній території Луганської області припинена подача води

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 19:16
Фото: Петровська насосна станція (facebook.com wpolicy)
Фото: Петровська насосна станція (facebook.com wpolicy)

Причиною припинення подачі води є аварійна ситуація на магістральному водогоні

На непідконтрольній Україні території Луганської області припинена подача води. Про це заявила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

"Припинена подача води з Петровської насосної станції неконтрольованої частини Луганщини. Причина зупинки - аварійна ситуація на магістральному водогоні на непідконтрольної території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня повідомлялося, що в Донецької області стався прорив водоводу Новотроїцьке-Докучаєвськ, в результаті чого було відсутнє водопостачання в населених пунктах Докучаєвськ, Оленівка та прилеглих селищах.

"В Донецькій області стався прорив водоводу Новотроїцьке-Докучаєвськ. Водопостачання у н. п. Докучаєвськ, Оленівка та прилеглих селищах відсутня. Ремонтні роботи заплановані на сьогодні, 18:00. Об'єкти газо - та електропостачання Донецької області працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні відомства.

 

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Теги публікації: Луганськ, вода  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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