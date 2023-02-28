Неподалеку от российского Мурманска разбился вертолет Ми-8
Неподалеку от Мурманска, на северо-западе России, разбился вертолет Ми-8. В результате крушения пострадало по меньшей мере четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Вертолет разбился неподалеку от площадки Лавозеро. На борту находилось восемь человек. Как минимум, четверо получили травмы", - сообщили в экстренных службах России.
Стоит отметить, что сегодня в Мурманской области бушует непогода. В регионе сильные снегопады и ограниченная видимость. Поэтому часть трасс в области перекрыли.
Напомним, сегодня в ряде городов России заявили о "неизвестных летательны аппаратах". В частности, объекты обнаружили в российской Адыгее, в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт из-за якобы неизвестного объекта в воздухе.
Кроме того, в городе Туапсе в Краснодарском крае сегодня ночью горела нефтебаза. Местные власти заявили об "атаке украинских беспилотников".
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