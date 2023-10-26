Неподалік окупованого Токмака чути вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Неподалік Токмаку окупанти приймають гарячі подарунки від ЗСУ.

Мешканці повідомляють про гучні вибухи", - написав Федоров.

Ситуація у Токмаку Запорізької області

Токмак Запорізької області - місто, що тимчасово перебуває під окупацією РФ. У Токмаку постійно гримлять вибухи, які часто стають наслідком ураження місць скупчення російських військ та техніки у місті. Останнім часом їхня кількість почастішала на тлі контрнаступу ЗСУ.

Водночас, за останніми даними, російські війська заселяються до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил. Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті.

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