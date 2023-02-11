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"Динамо" з хет-триком Караваєва розгромило в спарингу "Сілекс"

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Анталья, Субота 11 лютого 2023 17:50
"Динамо" з хет-триком Караваєва розгромило в спарингу "Сілекс" Фото: Олександр Караваєв тричі покарав македонців (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Перемогою з великим рахунком для київського "Динамо" завершився контрольний матч проти "Сілекса" з північномакедонського міста Кратово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Динамо" – "Сілекс" – 4:0

Голи: Караваєв, 21, 30, 43 (пенальті), Царенко, 89

Стартовий відрізок команди провели в спокійному темпі. "Біло-сині" зуміли відкрити рахунок на 21-й хвилині. Це Вівчаренко після вривання до штрафного майданчика пробив у голкіпера, а Караваєв підключився праворуч і першим зіграв на добиванні.

На 30-й хвилині "динамівці" організували контратаку після перехоплення Лонвейка в центрі поля. Гармаш отримав пас від нідерландця, помітив вривання Караваєва флангом і віддав тому на хід. Універсал "біло-синіх" замахом прибрав оборонця і лівою точно пробив у ближній кут.

А під завісу тайму "Динамо" заробило одинадцятиметровий. Хтось із оборонців "Сілекса" зіграв рукою у власному штрафному, а партнери довірили Караваєву пробити пенальті. Фланговий виконавець довіру виправдав, технічно поклавши м'яч у нижній кут – 3:0.

Результат першого тайму перетворив другі 45 хвилин на формальність. Та навіть після перерви "динамівці" могли кілька разів збільшити власну перевагу. Той же Караваєв організував момент для Гармаша, але хавбек не зміг влучити в площину воріт. А Беніто у вигідному становищі не зміг переграти кіпер із меж карної зони.

Зрештою, "Динамо" забило вчетверте. Це молодий Царенко з другої спроби розібрався з обороною і воротарем македонського гранда. Для підопічних Мірчі Луческу ця перемога стала четвертою поспіль на турецьких зборах.

Склад "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Малиш, Попов, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк – Караваєв, Гармаш, Кабаєв

До слова, напередодні "Динамо" відпустило бразильця Вітінью в оренду на батьківщині.

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