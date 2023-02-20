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Недалеко от Мукачево микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибли четверо, среди них ребенок

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Закарпатье, Понедельник 20 февраля 2023 22:27
Недалеко от Мукачево микроавтобус столкнулся с грузовиком: погибли четверо, среди них ребенок Фото: неподалеку Мукачево микроавтобус столкнулся с грузовиком (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло в Мукачевском районе. Там микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.

Авария произошла в 11:58 понедельника, 20 февраля, недалеко от села Нижние Ворота на автодороге международного значения Киев – Чоп. Там по неизвестным причинам столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и грузовик Renault.

В результате аварии погибли трое взрослых и один находившийся в микроавтобусе ребенок.

"Используя специнструмент чрезвычайники помогли травмированному водителю выбраться из кабины многотонника и передали его под опеку медиков экстренной медицинской помощи. Далее деблокировали тела погибших из микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Фото: неподалеку Мукачево микроавтобус столкнулся с грузовиком (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Напомним, недавно на трассе Киев - Чоп вблизи произошла авария, в результате чего было перекрыто движение в город Ровно.

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