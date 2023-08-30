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Неподалік Львова через ДТП перекрито рух трасою Київ - Чоп

Середа 30 серпня 2023 20:07
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Неподалік Львова через ДТП перекрито рух трасою Київ - Чоп Фото: неподалік Львова через ДТП перекрито рух трасою Київ - Чоп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Дві вантажівки зіштовхнулись на автодорозі Київ - Чоп у селі Нагірне, що біля Львова у середу, 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

За даними відомства, в населеному пункті зіштовхнулись два вантажних авто. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Однак у поліції попередили, що через ДТП перекрито рух автодорогою Київ-Чоп. Подорожуючим радять враховувати цю інформацію при плануванні маршруту.

"На місці працюють усі необхідні служби, аби якомога швидше забрати транспортні засоби з проїжджої частини", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 20:13.

У поліції повідомили, що рух трасою відновлено.

Неподалік Львова через ДТП перекрито рух трасою Київ - Чоп

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

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