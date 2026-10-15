Неподалік Дніпра горить термінал логістичної компанії після обстрілу (відео)

РФ ударила по логістиці неподалік Дніпра

Близько 14.00 15 жовтня Ганжа заявив про чергову атаку росіян на Дніпровський район.

"Попередньо, влучання по складах логістичної компанії. Зайнялася пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - каже він.

Пізніше він уточнив, що триває ліквідація наслідків ворожої атаки на термінал логістичної компанії у Дніпровському районі.

"Попередньо, минулося без загиблих та поранених", - заявив він.