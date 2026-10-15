Недалеко от Днепра горит терминал логистической компании после обстрела (видео)

РФ ударила по логистике недалеко от Днепра

Около 14:00 15 октября Ганжа заявил об очередной атаке россиян на Днепровский район.

"Предварительно, попадание по складам логистической компании. Начался пожар. Информацию о пострадавших уточняем", - говорит он.

Позже он уточнил, что идет ликвидация последствий вражеской атаки на терминал логистической компании в Днепровском районе.

"Предварительно, обошлось без погибших и раненых" , - заявил он.