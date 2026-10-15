Недалеко от Днепра горит терминал логистической компании после обстрела (видео)

Россия атаковала терминал логистической компании в Днепровском районе Днепропетровской области. Начался масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.
Около 14:00 15 октября Ганжа заявил об очередной атаке россиян на Днепровский район.
"Предварительно, попадание по складам логистической компании. Начался пожар. Информацию о пострадавших уточняем", - говорит он.
Позже он уточнил, что идет ликвидация последствий вражеской атаки на терминал логистической компании в Днепровском районе.
"Предварительно, обошлось без погибших и раненых" , - заявил он.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия ударила реактивным "Шахедом" по магазину в Одесской области, есть 3 раненых. Здание торгового заведения частично разрушено, повреждены автомобили.
Кроме того, 14 октября враг ударил реактивным "Шахедом" по оптовому складу в Луцке. Поисково-спасательная операция завершена, погибли шесть человек.