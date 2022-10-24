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Неподалік блокпосту росіян у Василівці ЗСУ знищили три "Гради" окупантів

Фото: ЗСУ знищили три "Град" окупантів у Запорізькій області (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Трапилось це в окупованій Михайлівці Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, а також евакуацію близько 70 поранених військовослужбовців противника", - розповів він.

Як повідомлялось, минулої доби українські військові ліквідували ще 470 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 67 940 військових.

Раніше в Запорізькій області українські артилеристи точково вдарили по кількох позиціях окупантів. Знищено склад боєприпасів та поранено близько 100 солдатів.

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