Неподалеку от британского Солсбери произошел взрыв, есть жертвы

Один человек погиб, еще один госпитализирован

Неподалеку от города Солсбери (Великобритания) в Уилтшире произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ. В результате погиб один человек, сообщает The Sun.

Отмечается, что еще один потерпевший госпитализирован в критическом состоянии. Известно, что завод находится в 5 км от секретной лаборатории Porton Down Министерства обороны Великобритании.

Как сообщили в пресс-службе полиции Уилтшира, взрыв произошел около 17:00 по местному времени. На месте происшествия работают шесть пожарных машин. Огонь на данный момент уже погасили. Причины взрыва выясняются.

Напомним, как стало известно 10 августа 2018 года, британская полиция потратила почти 13 млн долларов (более 10 млн фунтов стерлингов) на расследование отравления бывшего двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Также в эту сумму входит расследование инцидента в Эймсбери.