Британия подаст запрос на выдачу подозреваемых по делу Скрипалей, - The Guardian

Запрос подготовлен и готов к подаче

Правительство Британии собирается подать запрос в Россию о выдаче двух россиян, которых подозревают в отравлении с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери, в результате которого пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве и службах безопасности страны.

По данным издания, запрос подготовлен и готов к подаче. Британское следствие ранее сообщало, что двое предполагаемых отравителей успели сбежать в Россию.

Указано, что запрос был подготовлен после нескольких месяцев тщательного расследования, в результате которого удалось отследить передвижение двух россиян с момента их въезда на территорию страны и до возврата в Россию. При этом имена подозреваемых не называются.

Напомним, ранее сообщалось, что к отравлению бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери были причастны две группы киллеров из России.

Следствие пришло к выводу, что одна из групп прибыла в Британию для доставки нервно-паралитического газа "Новичок" за несколько недель до покушения, а вторая - применила его.